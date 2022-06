Romina Malaspina omitió el invierno y se calzó una tanguita celeste

Romina Malaspina se la pasa viajando y disfrutando de la buena vida. Parece que cada viaje que hace es un modo de omitir al invierno y poder, así dejar impactados a sus seguidores con postales muy sensuales.

Hoy no fue la excepción debido a que dejó una foto cargada de erotismo desde un lugar muy bello en Miami. La rubia disfruta del sol, y le sienta muy bien en su piel.

Con una bikini celeste, Romina dejo a la luz su escultural cuerpo y no sus fanáticos no escatimaron a la hora de dejar su me gusta y varios elogios por lo linda que se ve en la foto.