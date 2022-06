"Tenemos una cita hoy...": Barby Silenzi incendió Instagram con poca ropa

Soltera y sin apuros, Barby Silenzi disfrutó del fin de semana y no dudó en dejar un mensaje en sus redes que refleja el momento que le toca vivir: "No esperes al viernes, ni al indicado, ni a quien se fue, ni a quien no quiso, ni a quien aún no eres. La vida está sucediendo ahora. Tienes el presente a tu alcance", no dudó en postear la morocha en sus historias de Instagram.

La bailarina quien también fue acusada de infiel en su crisis con El Polaco, sigue atenta y dedicada a su galería en el sitio para adultos Divas Play y, por esa razón, compartió un sensual video en donde volvió a insistir que la sigan.

Luciendo un jeans roto y un top en cuero y tachas que apenas la cubría, la mediática miró fijo a la cámara y recorrió sus curvas. La publicación ganó casi 50 mil "likes" y mensajes como: "Una diosaaa ? ?? ??", "una bomba", "Te amo", "?? sos la más linda", "Que lindaa Barby ...deja de idealizar al polaco , te mereces alguien que te cuide bien ??", entre otros.