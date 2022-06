Desde la cama Silvina Escudero incendió las redes haciendo "fiaca"

Nuevamente Silvina Escudero es noticia porque comenzó a estudiar una nueva carrera y se manifestó feliz por el nuevo emprendimiento.

En una entrevista con Ciudad Noticias, la morocha comentó que decidió sumarse a ETER para comenzar con la carrera locución: "Estoy feliz, tengo compañeros de 18, 19 y también tengo compañeros de 42”, comenzó diciendo y luego agregó: "Cuando empecé, llegué a la facultad con todos los pelos en la cara, el barbijo, anteojos, digo, no quiero que me reconozcan y me re contra reconocieron. Llegó el recreo y empecé como muy tímida las primeras semanas y ahora me llevo bien con todos y tengo muy buenos compañeros . Me parece que locución es una carrera que me va a servir mucho”, comentó.

Feliz por su experiencia en Divas Play, la mediática no pierde tiempo y cada vez que puede comparte con sus fanáticos algunas fotos en donde posa sensual y atrevida.

Desde el gimnasio, la piscina, con una copa de vino o apenas cubierta por una toalla, Silvina demuestra una vez más su sensualidad y atrevimiento.

Este domingo y desde la cama, la hermana de Vanina aseguro: "Buen día!!!! ??Como disfruto desayunar en la cama, especialmente los domingos que podemos seguir haciendo fiaquita ?? Quien es de los míos? Ah y lo mejor que te lo traigan en bandeja, ahí ya es lujo!".