Una bomba: María Farjat posó sexy y confirmó que fue agredida

Sin pasar inadvertida, Marian Farjat volvió a sorprender en las redes sociales y confirmar que fue agredida recientemente.

Hace algunos días, la ex Gran Hermano se refirió a Martín Salwe, el conductor que se convirtió en el villano de "El Hotel de los Famosos" y con quien tuvo una mala experiencia.

Ahora, la rubia también relató el mal momento que vivió en un recital cuando fue agredida. La mediática asistió al show de Anuel AA y vivió un tremendo momento para olvidar.

"Fui al recital de Anuel con unos amigos y una chica que estaba atrás mío, que era gigantesca... Yo me paro, porque estaba sentada en el estadio de Movistar Arena, y al ser alta me empujó para adelante", comentó María en contacto con Juan Etchegoten de Mitre Live.

Luego agregó: "Me empujó para adelante y me agarró del pelo, yo me di vuelta y le dije ´¿qué hacés?´, obviamente se armó toda una revolución; no me levantó la mano ni yo a ella pero la mina quería pegarme, o sea un nivel de agresión fuerte”, sumó la mujer. Finalmente y gracias la intervención de un amigo, la situación se tranquilizó.

Más relajada y disfrutando del otoño, María no dudó en posar muy sensual en sus redes sociales y dejar a la vista sus curvas y su apabullante personalidad.