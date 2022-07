Casi desnuda, Cinthia Fernández sorprendió en las redes sociales

Cinthia Fernández va por todo en las redes sociales y, este lunes, se animó a un video que levantó la temperatura en pleno invierno.

Al frente de un emprendimiento de ropa deportiva y sensual, la ex de Martín Baclini se animó a lucir dos looks para el infarto que enloqueció a sus fanáticos.

Hace algunos días, la panelista de "Momento D" se animó a un conjunto muy sensual confeccionado con cintas negras y lycra que dejaron ver todo su cuerpo: "Oh my GOD ??!!!!!!!! Si hay video, hay foto ! Si llegamos a. Ok comentarios , Más tarde en historias les subo link donde las pueden ver ??Los leoooooooo", expresó la morocha.

La publicación alcanzó más de 129 mil "likes" y picantes comentarios de sus fanáticos.

Por si esto fuera poco, Cinthia encendió el lunes al postear un video con un "antes y un después" en donde mostró un body engomado: "Que versión les gusta mas ??…… les deje sorpresita en las historias".

Bomba sensual!