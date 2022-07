Este miércoles se conoció una noticia que tiene a Pablo Lescano como protagonista.

En "Intrusos" (América) afirmaron que el líder de "Damas Gratis", reconoció un hijo de 21 años a comienzos de año.

Fue la periodista Maite Peñoñori quien comentó: "Se hicieron un ADN de manera privada, el ADN dio positivo. El joven que es hijo de él va a cumplir ahora en agosto 22 años", dijo y luego dio detalles de que el nuevo heredero del cumbiero sufre problemas serios de adicciones: "Está en este momento internado en una clínica de rehabilitación, está muy bien, está llevando bien esta rehabilitación", dijo la rubia.

Luego se supo también que Lescano es acusado por la madre de su hijo de lo que pasa: "Siente que el rechazo afectivo que hubo a lo largo de todos estos años, solamente se vieron tres veces, fue lo que lo habría hecho terminar ingresando a las adicciones".

Si bien el cantante tuvo varios acercamientos con su hijo, no lograron vincularse: "No es tanto Pablo, creen que es más la mujer de Pablo que prefiere que no se acerque y que no entable un vínculo real. Él tenía, en algunos momentos, intención".

"Esto de judicializó cuando él mismo, Pablo Lescano, va a la Justicia a hacer el reconocimiento, a hacer la reclamación de filiación... Él de propia voluntad había hecho el ADN con este joven que nació en el 2001. Pablo tiene además 3 hijos, Bianca, Tomás y Mara", sumó la panelista y para cerrar expresó: "La pareja de Pablo siente que las veces que él intentó generar un vínculo o acercamiento con este joven, también tuvo algunas recaídas. Recordemos que Pablo ha hablado de sus adicciones públicamente".