Mariana Diarco encendió las redes con sus fotos para Divas Play

La ex novia del Dipy comenzó con todo en Divas Play. Si bien la mayoría de las publicaciones están reservadas para suscriptores, el sitio filtró un pequeño anticipo y los followers estallaron.

Hoy ella subió la publicación en la que se la puede ver un primer plano de Mariana Diarco sacando su lengua y posando súper sexy.

Hace unos días, Mariana Diarco subió la apuesta y dio detalles del video que quiere protagonizar con Florencia Peña. “Pero no sería cualquier video, un video bien hecho, ´Flor escuchame una cosa, hagamos un video para Divas Play pero no foto, no el de Silvina Luna, hagamos un video o foto como Dios manda y corresponde, te lo pido por el amor de Dios" comentó en una entrevista.