Tamara Báez no usó corpiño y la criticaron en las redes sociales

Siempre activa en sus redes sociales, Tamara Báez fue nuevamente noticia por algunas críticas recibidas por parte de haters.

La mujer de L-Gante es blanco de muchos que opinan sobre sus cambios físicos y estéticos y, en esta oportunidad la rubia le respondió a una seguidora que no dejó pasar que la joven madre no usara corpiño.

"Al que no le gusta... Yo no pedí que me sigan, Esto soy", sentenció Tamara contundente.