Cinthia Fernández justificó sus fotos y videos ultra sensuales

Desde su salida de "LAM", Cinthia Fernández se las ingenia para seguir vigente y, en el mismo canal del solcito, la bailarina se sumó al staff de Fabián Doman en su nuevo ciclo "Momento D".

A partir de ese momento, la mediática buscó otras salidas laborales con la idea de mantener a sus tres hijas fruto de la relación con Matías Defederico.

Con algunos problemas legales y de cuota alimentaria, la mujer decidió comenzar a diseñar ropa deportiva y crear su propia cápsula que tuvo éxito en las redes sociales.

Hace algunos meses y siguiendo la moda de Flor Peña. Silvina Luna y Barby Silenzi, Fernández se sumó a la plataforma para adultos Divas Play y desde ese momento, mostró un poco más de lo que usualmente están acostumbrados sus seguidores.

Como era de esperar, las críticas no tardaron en aparecer sobre todo la de aquellos usuarios de redes que criticaron que una madre se exponga tanto.

En una entrevista con Alejandro Castelo, Cinthia comentó: "No quería hacerlo, pero yo necesito la guita y la propuesta económica es buena", comentó la influencer al reconocer que, en el comienzo, sintió un poco de vergüenza.

"Yo necesito la guita porque mantengo toda mi casa y tengo muchísimos gastos. Me sirve la guita. Para mí es como un laburo: tengo que trabajar de sexy y lo hago. (…) Yo no estoy teniendo sexo con nadie. Yo elijo el contenido que quiero. No me pongo en pelotas total. A mí no me toca nadie", explicó la joven madre.

"(Si hacías esto) antes eras un gato. Ahora esto lo hacen figuras muy grosas, que tienen millones y millones de seguidores en redes sociales. Estrellas de Hollywood hace lo mismo que hacemos nosotras acá. Pero a nosotras se nos critica más", señaló según el portal Ciudad.

"Yo dije toda mi vida que me arrepentía de mostrar la cola porque se lo iba a tener que explicar a mis hijas, pero la realidad es que necesito la guita. Lo quiero hacer porque me sirve la guita... Si mañana se lo tengo que explicar a mis hijas les voy a decir 'porque necesitaba la guita’”, dijo, y agregó: "Yo hago esto porque me deja buena guita, no porque me encante la liberación de los cuerpos. ¡No! Yo no meto ese chamuyo", cerró.