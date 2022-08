Las transparencias de Silvina Luna dejaron a la vista sus curvas

Silvina Luna es una de las figuras preferidas de Divas Play. Pero hoy es noticia porque subió la temperatura invernal con un look explosivo.

Ella lo ha demostrado en ocasiones anteriores y el miedo no es parte de Silvina Luna a la hora de publicar fotos con alto tono de sensualidad. Y hoy no fue la excepción al dar a conocer su looks muy sensuales.

En esta oportunidad la morocha festejó el Día del Amigo junto a sus amigas. Pero a la vez arrasó las redes sociales con el jugado atuendo que eligió para la ocasión

Silvina Luna lució un body transparente al límite que dejaba parte de su ropa interior a la vista provocando delirio entre sus followers. La morocha lo combinó con pantalón de paillettes plateadas y causó sensación.