Apenas casado, Pepe Cibrián echó a su esposo por infiel

Hace pocas semanas, Pepito Cibrián anunció con bombos y platillos que se casaba luego de haber conocido a Nahuel, el amor de su vida.

La joven pareja del reconocido director teatral se mostró tan entusiasmado como el mismo Pepe y no tardaron en poner fecha para formalizar la relación.

A un mes de la unión, el actor se enteró que el joven esposo fue visto a los besos con otro hombre y estalló de furia y dolor.

En comunicación con el programa "Implacables" (El Nueve), el mediático aseguró: “El día que a él le hicieron una despedida de soltero un grupo de amigos, antes de la boda, ahí fue donde sucedió este evento, no es que él iba a bailar solo, eso fue en ese día”, comenzó diciendo Cibrián.

Interesada en la relación, Susana Roccasalvo consultó: “¿Ustedes habían pactado de pronto salidas por separado, tipo pareja abierta?”, a lo que Pepe respondió: “No, nunca jamás he pactado que me expusieran ni que expusieran el vínculo de esa manera, por eso me quedé muy sorprendido”.

“Al enterarme yo estaba en un spa, entonces me lo comentaron y obviamente al ver el video le pedí a alguien que hable con Nahuel y que se fuera, no tenía nada más que hablar, no hay una solución para eso”, aseguró quebrado Cibrián en la entrevista.

Luego, el actor aseguró que no le dijo en la cara a su esposo su decisión y que, por esa razón, mandó a alguien de su entorno a hablar con Nahuel: “No, ya sabrá él por qué lo ha hecho”.

“Por que además esto involucra no solamente a mí, sino que también a su familia, a su gente más cercana, nunca le hubiese preguntado ni me importaría preguntarle”, finalizó Cibrián.