Alex Caniggia se quedó con los 10 millones de "El Hotel de los Famosos"

Este lunes 25 de julio y después de casi tres meses de competencia, el reality del Trece, "El Hotel de los Famosos" llegó a su fin con una sorprendente competencia entre sus competidores más fuertes.

Alex Caniggia y Martín Salwe se midieron por primera vez intentando conseguir los diez millones de pesos de premio que entregó el programa conducido por Pampita y el Chino Leunis.

“Hoy es el último día de competencia, y el último duelo. Estamos esperando por los dos duelistas, por los dos finalistas de esta temporada, Martín y Alex, Alex y Martín, un duelo que seguramente será tan apasionante como los dos desafíos que ya pudimos presenciar”, anunció Carolina Pampita Ardohain frente a los competidores y demás famosos que fueron parte del ciclo.

Consultado por qué quería ganar, el hijo de Mariana Nannis expresó: “¿Por qué le quiero ganar a Martín? Uno, por competencia, bronca, sudor y rencor. Dos, porque es un musculito de leche y los odio. Es mi primera Hache y voy a dar todo”, no dudó en asegurar.

Charlotte Caniggia, como era de esperar, estuvo presente en la exigida prueba dando ánimo y fuerza a su mellizo en quien siempre confió: “Estoy muy orgullosa de vos que llegaste hasta acá, sos el mejor. todo el mundo te ama, así que ¡tenés que ganar!”.

También, el ex locutor de "ShowMatch", Martín Salwe contó con la presencia de su familia en el especial momento. Su padre también habló del polémico joven al decir: “Tremendo momento, estoy re feliz. Siempre pensé que Martín podía llegar a la final. Fue un gran jugador, un gran competidor. Me parece que cumplió con creces, que le puso onda, que acompaño a sus compañeros. Creo que tiene un futuro enorme y eso a mí como padre me enorgullece”.

Finalmente y muy holgado de tiempo, Alex Caniggia logró vencer a Salwe y quedarse con el máximo premio de la competencia que tendrá su segunda temporada.

“Tengo mucha alegría, estoy muy contento. Tantos días, semanas, meses pasándola bien, mal, con sudor, sangre, rencor...Fue una experiencia única, inigualable, que siempre va a quedar en mi corazón. Este reality me cambió la vida, soy otra persona. Es el primer reality que gano, ¡por fin, la p...madre!”, no dudó en expresar el polémico personaje al recibir el dorado trofeo.