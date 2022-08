En corpiño de encaje, Polina Piskova se despidió de "La Voz Argentina"

Este lunes una nueva edición de "La Voz Argentina" sorprendió a los televidentes de Telefé en plena instancia de las "batallas" cuando se enfrentan dos participantes del mismo team.

Integrante del equipo de Mau & Ricky, Polina Piskova y Stefano Marocco interpretaron "What About Us" y sorprendieron con sus voces y estilos.

Ambos cantantes cuentan con experiencia previa que se evidenció en el escenario y causaron admiración entre los jurados.

Finalmente y luego de deliberar, los hijos de Ricardo Montaner eligieron a Marocco, ex participante de La Voz México para seguir en competencia y pasar a la instancia de los knowout.

Feliz por la experiencia vivida, Polina festejó en sus redes sociales y eligió posar con ropa interior de encaje dejando a la vista su cuerpo y sus curvas.

Sin importar las críticas, la extranjera vive feliz con su nueva experiencia y su popularidad en las redes sociales.