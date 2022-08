Wanda Nara: "Recomiendo que empiecen a darle a las pizzas"

Nuevamente Wanda Nara volvió a sorprender en sus redes sociales desde sus vacaciones de Ibiza pero, en esta oportunidad, la rubia habló de corazón y se refirió a su cuerpo luego de que se viralizaran unas imágenes sin filtro.

Junto a sus hijas, su madre y su hermana, Nara compartió una foto en bikini que dista mucho de las imágenes sensuales que suele compartir en Instagram y comenzó diciendo: “Chicas... si yo estando así tengo tanto éxito, les recomiendo que empiecen a darle a las pizzas sin culpa", dijo.

Luego agregó: "Obviamente nadie sube una foto en donde se ve mal. Cuando me enfermé de COVID, no subía fotos de cómo estaba arruinada en la cama. Todos (los que tenemos la posibilidad) nos mostramos comiendo sushi o comiendo polenta, arroz y fideos con manteca, pero no es tan ‘instagrameable’. Mis hijas también lloran y tampoco las subo así. Espero a que estén de buen humor para hacerles una foto... en fin. El retoque puede beneficiar o perjudicar", aseguró la mujer de Mauro Icardi.

Para cerrar la hermana de Zaira explicó: "Les puedo asegurar que amo cada centímetro de mi cuerpo. ¡Sí, tengo celulitis como todas tenemos! También acné. Y, en verano, raíces porque descanso de la tintura. En fin, soy real. Y elijo mi mejor perfil para subir a mis redes”.

Como era de esperar, la historia de Instagram ganó cientos de mensajes de amor y admiración de sus fanáticos y de distintos usuarios de redes que apoyaban su relato.