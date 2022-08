En colaless, Wanda Nara disfrutó del día en Ibiza

Esta semana, Wanda Nara quien disfruta de vacaciones en Ibiza, compartió en sus redes sociales una reflexión sobre cuerpos reales luego de que se viralizaran algunas imágenes de la rubia desde el agua.

"Obviamente nadie sube una foto en donde se ve mal. Cuando me enfermé de COVID, no subía fotos de cómo estaba arruinada en la cama. Todos (los que tenemos la posibilidad) nos mostramos comiendo sushi o comiendo polenta, arroz y fideos con manteca, pero no es tan ‘instagrameable’. Mis hijas también lloran y tampoco las subo así. Espero a que estén de buen humor para hacerles una foto... en fin. El retoque puede beneficiar o perjudicar", explicó la rubia cansada de las críticas de los haters.

Relajada y enfocada en su familia, Wanda no dudó en seguir disfrutando del sol y el agua y, en colaless, se mostró desde un lujoso yate junto a todas las mujeres: su madre, su hermana, sus hijas y sus sobrinos.

Con una malla negra muy pequeña, la argentina volvió a demostrar lo bella y directa que es.