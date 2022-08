Luego de la infidelidad, Pepe Cibrián sufrió una descompensación y quedó internado

En medio de su escandalosa separación de Nahuel Lodi, dieron a conocer que Pepe Cibrián atraviesa un delicado momento de salud. Esto se debe a que el productor teatral se descompensó.

De acuerdo a lo informado por Intrusos, el artista, que se encuentra en Córdoba, sufrió una descompensación. Fue Marcela Tauro quien mencionó que estuvo durante varias horas en un nosocomio, además confirmó que Lodi ya abandonó la casa de Pilar del director teatral, en la que convivían hasta hace unos días.

Mientras Cibrián estaba internado el hoy ex esposo contactó por mensaje a Flor de la V, para darle a conocer su malestar por el video difundido. “(Lodi) no termina de confirmar si era la despedida de soltero (el contexto del video en el que se lo ve besándose con otro hombre), y por el momento no quiere hablar, dice que necesita tiempo para pensar”, detalló la conductora. En tanto, sobre Pepe, analizó: “Claramente todo lo que está pasando, le afecta”.