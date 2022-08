La Voz Argentina: Emilia Soler sigue en carrera luego de una batalla increíble

Nuevamente Emilia Soler sorprendió en el programa de Telefé, "La Voz Argentina" al triunfar en una complicada noche de batallas.

La sanjuanina, integrante del team de Lali Espósito, compitió con Salustiano Zavalía el artista salteño que conquistó con su estilo drag queen desde su aparición en las audiciones a ciegas.

Los cantantes interpretaron el tema “Shoop shoop song” y además de poner todo su talento en la canción, realizaron una performance que sorprendió al jurado.

En la previa de la batalla y cuando los participantes ensayaron junto a Lali y Alex Ubago, la actriz no dudó en reconocer que tendría problemas a la hora de elegir a un favorito porque le encanta la pareja: “Son joyas del Team Lali. Tienen el talento y la personalidad. Es un festival”, aseguró la mediática.

Soler comentó que le encantó la selección de la canción, ya que está acostumbrada a cantar en inglés, pero no fue el caso de Salustiano quien necesitó de la ayuda de su compañera para poder acomodarse al tema.

Luego de la canción, Ricardo Montaner opinó sobre lo visto y dijo: “Salustiano es un todo, anta y es expresión, escénicamente es más explosivo y en eso saca ventaja”, pero “si analizas la voz, Emilia tiene una gran cantidad de cualidades extraordinarias”.

Por su parte, La Sole expresó: “Me pregunto cuál es el objetivo de un artista en el escenario, porque a veces creemos que tiene que tener mayor rango vocal, pero es lo que hicieron ustedes...Me llegan más los intérpretes que los que cantan perfecto. No me voy a ir por ninguna de las dos propuestas”.

Antes de tomar la difícil decisión, Lali Espósito aseguró: "Quiero felicitarlos, me siento absolutamente representada por lo que trajeron al escenario... Estoy en esta silla porque me dedico a entretener y he construido muchas capas para estar acá. Es genial entretener, es más que cantar y hacer una dinámica bien”.

Finalmente y luego de asegurar que ambos competidores “demostraron que el artista es mucho más que cantar bien, dando un show espectacular”, eligió a Emilia Soler quien no pudo ocultar su sorpresa y sus lágrimas.

La joven intérprete agradeció a Lali y sobre todo a su compañera a quien admira: “Para mí era imposible, sinceramente pensé que me iba a mi casa”.

En su cuenta de Instagram, Emi expresó luego de su paso a la nueva etapa: "Muchos pensamos que esta instancia es la mas difícil, porque nos toca fusionar energías con alguien que no conocemos al 100%, con estilos diferentes y con fuertes distintos. @salus.z, lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo: no me podria haber tocado mejor compañero de batallas que vos. Tu responsabilidad, tu compromiso, tu garra y tus ganas de darlo TODO fueron de lo mejor que me podría haber pasado en esta instancia, me inspiraste y me motivaste a sacar mi propia diva interna ?? de ahora en mas, a vos solo te queda seguir subiendo y es una certeza que tenemos todos los que tuvimos el placer de rodearnos con tu energía. Te amo y estoy muy muy feliz de haberte conocido ? Gracias salus por ser el mejor, gracias @pauljeannot por ponerle tanta energía y entusiasmo a cada ensayo, por entregarte por completo y visualizar cada pedacito de la presentación, no me canso de agradecer tu paciencia y calidad humana. Y por supuesto gracias a @lalioficial por todo tu compromiso, atención hacia ambos y por permitirme avanzar una etapa mas, nunca voy a tener palabras para agradecerte, porque como ya te dije, se que la decisión no fue para nada sencilla. te amo y te admiro siempre. Prometo dar lo mejor de mi en lo que sea que se venga ??. VAMOS CARAJOOO. #LaVozArgentina".

Luego del show, las redes sociales festejaron la elección de Soler quien pasó a los knockout la próxima etapa del programa conducido por Marley.