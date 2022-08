En primer plano, Jimen Barón mostró su calce perfecto

Relajada y sensual, Jimena Barón se mantiene activa en las redes sociales y si bien posee un cuerpo trabajado y atlético, La Cobra prefiere usar ropa urbana, cómoda y over size para sus momentos de ocio y hasta en ocasiones importantes.

A través de su cuenta de Instagram, la mamá de Momo comparte posteos de sus rutinas y recetas que tanto alegran a sus fanáticas.

Este viernes, Barón aceptó que volvió a usar una prenda que no le gustaba mucho y reconoció sentirse cómoda; "no se clase que de walicho les hace @inquietadenim.oficial a los jeans que yo tan hater del chupín, volví ?? Siempre o me queda grande de cintura o me explota el trasero. Son blanditos pero agarran súper bien, no sé, los amo, en serio. Y amo mucho al perrito del final del carrete que pidió con la patita sumarse al abrazo", expresó la cantante.

Para felicidad de sus fanáticos, Barón mostró su calce perfecto con una foto de su "trasero" en primer plano.