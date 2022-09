La Voz Argentina: Emilia Soler pidió el apoyo del público

Esta semana, los artistas que representan a San Juan en el reality de Telefé "La Voz Argentina", dejaron a la provincia en lo alto por su talento y las excelentes presentaciones.

Emilia Soler, fue la única cantante que pasó directamente a la instancia de los "shows en vivo" dentro del team de Lali Espósito, cuando la actriz, no dudó en elegirla entre los cuatro mejores intérpretes.

Este domingo 28 de agosto, la sanjuanina nuevamente quedará en manos del voto del público, cuando -luego de conocerse los cuatro talentos votados en la web de Telefé-, vuelvan a competir por quedar en el grupo de seis que seguirán en competencia y participarán del show programado por el ciclo para el 10 de septiembre en el Movistar Arena de Buenos Aires.

A través de sus redes sociales, Soler agradeció la nueva oportunidad de Espósito al escribir en Instagram: "PASÉ A LOS SHOWS EN VIVO. No puedo expresar la ALEGRÍA que me genera toda esta situación. Lo unico que puedo hacer es reiterar el gracias mas enorme que tenga a todos los que hicieron esto posible: Como siempre, GRACIAS @pauljeannot por confiar en mí y transmitirme seguridad por mas que yo sintiera que no podía. Tu trabajo y compromiso permitió que la noche de ayer ocurriera.

GRACIAS @hairmalambo que fue quien me dejó el pelo así de hermoso, @pato_rego que me maquilló y me hizo sentir una diosa, y @georgina_duarte27 que armó ese outfit INCREIBLE. GRACIAS @lalioficial por permitirme avanzar una etapa más, estar dentro de tu team está siendo la mejor experiencia de toda mi vida hasta la fecha. Te lo digo seguido pero te amo y admiro exageradamente mucho. Y por ultimo: GRACIAS a mi provincia San Juan, que me apoya como nadie. Su afecto y mensajes de aliento me atraviesan SIEMPRE. A SEGUIR SE HA DICHO ???????".

Ahora y ante la presentación del domingo, Emi pidió el apoyo a sus familiares, amigos y fanáticos en dos historias de Instagram: "Buenas, venía a contarles que el domingo sale el team Lali en vivo... a diferencia de otras oportunidades, esta vez no rescatan los coachs Y EL VOTO DE LA GENTE SOLO PUEDE SER DURANTE EL PROGRAMA", comenzó diciendo.

Para cerrar, la sanjuanina aseguró: "Así que los necesito mirando el programa y VOTANDO CON TODA LA FUERZA PARA SEGUIR EN MARCHA. Cuento con ustedes".