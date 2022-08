Casi sin ropa, Miriam Lanzoni contó que la atacó un gato

En el comienzo de la semana la salud de Miriam Lanzoni preocupó a sus fanáticos luego de que Estefi Berardi, en "LAM" (América) comentó que la actriz sufrió un accidente.

Según la panelista, la exuberante mujer fue atacada por su propio gato que en un sorpresivo ataque, casi le perforó un ojo: "Lo que me cuentan es que entró hoy al sanatorio chorreando sangre y me decía la gente que se agarraba la cara. Estuvo acompañada por su pareja. Ella rescató a un gatito de la calle la noche anterior y lo llevó a su casa. A su gato de siempre no le gustó nada este nuevo integrante y cuando le estaba dando besos se ve que le sintió olor al gato rescatado y le pegó unos arañazos", detalló la ex Combate.

"Tiene cortado el cachete, la oreja y con la uña le perforó el ojo. Por suerte no llegó a la córnea y ahora la situación está controlada. Estuvo hoy en la clínica súper mal pero mañana tiene que volver a hacerse controles para ver cómo evoluciona. Ella está muy preocupada porque tiene la cara super mal y tiene mucho trabajo", finalizó Berardi.

Preocupada en su apariencia, Lanzoni no posteó sus heridas en las redes sociales pero si agradeció el apoyo de sus amigos y colegas al mostrar un ramo verde en un florero y decir: "Bueno, el plano es a este eucalipto porque mi cara está lastimada por mi gatito, como mucha gente sabe. Quiero agradecer por tantos mensajitos que me mandan para saber cómo estoy. Gracias, de corazón porque es lindo recibir amor en momentitos así...No pasa nada, mi ojo está bien y ahora lo tengo que cuidar. Fue un accidente, le puede pasar a cualquiera".

Para no perder la costumbre, Miriam compartió una imagen en donde posó con poca ropa, bella y rebelde como siempre.