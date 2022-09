Silvina Luna y Flor Peña posaron desnudas en sus redes sociales

Hace unos meses y con motivo de San Valentín, Florencia Peña y Silvina Luna se animaron a una jugada sesión de fotos, en la plataforma para adultos Divas Play.

Las influencers fueron por todo y si bien eligieron lencería fina para la ocasión, ahora se conoció una foto que levantó la temperatura entre los fanáticos de cada una de las celebrities.

Luna y Peña se reencontraron en "LAM" (América) y recordaron el íntimo momento que se animaron a protagonizar.

Sobre la experiencia en el sitio para adultos, la ex Gran Hermano aseguró: "Vos te preparas todo. Elegís tu fotógrafo, el maquillador, el peinador y armas todo".

Para cerrar, la modelo relató un pedido inesperado que recibe de parte de su círculo de íntimos: "Mi amigos quieren que le pase un usuario para entrar. Me dicen: ‘te doy la plata a vos, así no me queda pegada la tarjeta’. Y digo: ‘no, si son amigos, ¡paguen!'", cerró.