Una sanjuanina la rompió en 'Canta Conmigo Ahora' pero no le alcanzó

Luego de tener una decepcionante temporada con 'Show Match', Marcelo Tinelli apostó a otro reality de canto para El Trece. Se trata de 'Canta Conmigo Ahora', programa donde se presentó el pasado lunes 29 de agosto una representante sanjuanina. Se trata de Ana Laura Paroldi, quien fue muy elogiada por el jurado pero no le alcanzó para seguir en el formato.

La sanjuanina, una de las integrantes de la conocida banda musical llamada 'Wonder', se presentó con un gran clásico en inglés de los años 90'. Se trata de 'What's Up' del grupo '4 Non Blondes'. Ana Laura le dio su impronta a la canción y le dio la enorme potencia vocal que la caracteriza.

Eso hizo que votaran por ella figuras destacadas de la música como el 'Puma' Rodríguez, Manuel Wirtz, El Bahiano y 'Bebe' Contepomi. Todos elogiaron la versión de la participante pero lamentablemente no le alcanzó para poder continuar dentro del programa televisivo.

Esto se debe a que si bien Paroldi consiguió que 86 de los 100 jurados se pararan y votaran por ella, los tres participantes que integraban el podio habían obtenido puntajes altísimo. Debido a esto ella necesitaba hacer por lo menos 98 puntos para poder seguir en carrera.

La presentación de la sanjuanina: