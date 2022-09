Con profundo escote, Nicole Neumann disfruta de Italia

Nicole Neumann no para y, luego de dejar por algunas semanas el programa del Trece, "Los 8 escalones del millón", la rubia junto a su pareja, José Manuel Urcera, pasaran 15 días en Europa.

Con destino en Italia, los novios disfrutan del viaje que tiene como fin un tema laboral del corredor de TC quien mira con deseos que su carrera siga creciendo fuera de Argentina.

Con un vestido floreado, la ex de Fabián Cubero, dejó a la vista su recorrido por parques y calles y, lo que no pasó desapercibido, fue su profundo escote que sorprendió a los seguidores de la mediática.

Por otro lado, la influencer opinó indirectamente, sobre la supuesta crisis de su ex marido y Mica Viciconte. A través de una historia de Instagram, Neumann compartió una llamativa reflexión: "¿Las brujas saben leer la mente de la gente?, me preguntan. No, leemos con el corazón".