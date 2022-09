Pepe Cibrián fue acusado de abuso sexual

Esta semana, el director argentino Pepe Cibrián fue denunciado penalmente por un productor uruguayo quien aseguró que el creador de "Drácula" abusó sexualmente de él hace unos años.

Se trata de Raphael Dufort que, según La Nación, denunció al mediático nacional ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 33, en la calle Talcahuano 550 de Buenos Aires.

El expediente 44215/2022 detalla que Cibrián “fue imputado sobre abuso sexual y violación” y según la declaración de Dufort, calificó a Cibrián como “prostituyente habitual” y “abusador sexual” y llamó a todas las víctimas a denunciar.

El productor ratificó su denuncia y es patrocinado por la letrada María Raquel Hermida Leyenda quien dijo al medio nacional: “El denunciante fue interrogado por todos los hechos y amplió unos temas que le fueron preguntados. Una vez que ratificó la denuncia y que los hechos declarados fueron congruentes con el delito denunciado, se imputa a Cibrián y ahora se aportan las pruebas”, explicó la abogada.

uD83DuDCA3 El duro testimonio de Rafael Dufour, denunciante de Pepe Cibrián: "Abusaron de mí en su casa"



Todo comenzó cuando el uruguayo dio su testimonio en el programa "A la Tarde" (América) y contó a Luis Ventura lo vivido en manos del supuesto abusador: “Pepe quiso que yo tuviera relaciones sexuales con él. Me dijo que la pasemos bien, ‘Olvidate del trabajo, ahora vamos a divertirnos’, me dijo. Yo le dije: ‘Mirá, Pepe, yo no estoy para esto. Yo vine a trabajar”, dijo el denunciante y luego agregó: “Cuando le dije que me iba, me encontré con dos tipos, me agarran, me empujan a la cama y me empiezan a a sacar la ropa mientras Cibrián me decía que me divierta. Me manosearon y él me tocó los genitales, abusaron de mí. Pepe Cibrán es repulsivo, me revuelve el estómago”, contó Raphael.

Por su parte, Cibrián realizó un descargo en comunicación con Teleshow al decir: “Me parece muy bien que hable este hombre y que diga lo que le dé la gana. Lo mío se va a dirimir en la justicia, no en los medios. No corresponde. No voy a dar reportajes, solo aclaro esto porque obviamente se tiene que entender que es así”, dijo el director teatral. “No hago ningún derecho a réplica. No hay réplica”, finalizó.