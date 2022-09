Ana Laura Paroldi calificó de excelente su paso por el ciclo de Marcelo Tinelli

Este lunes, otra sanjuanina sorprendió en un reality de canto a nivel nacional. Se trata de Ana Paula Paroldi quien interpretó el tema 'What's Up' del grupo '4 Non Blondes', pero no le alcanzó para quedarse en el ciclo conducido por Marcelo Tinelli.

Feliz por lo vivido, la líder de Wonder, habló con Canal 13 y en contacto con Daniel Tejada en "Banda Ancha", relató su vivencia en el medio nacional.

"Hacía tiempo que no iba a Buenos Aires y siento que pude disfrutar ese momento que estuve muy presente, pensando en lo que pasaba, pude estar ahí. Disfruté mucho todo. Yo hice un casting para estar ahí, en ese momento, después pasar o no pasar es algo anecdótico así lo sentí. En mi caso, yo estaba muy feliz y obtuve un puntaje algo que eso ayudó", dijo la cantante.

"Me sentí muy cómoda con la canción que interpreté. Tenía dos posibilidades de hacer esa y otra en español en el caso que tuviera un empate con otra persona del podio", relató la entrevistada.

"Ese día me comenzaron a llegar mensajes en las redes de varios puntos de Argentina. Me traté de preparar mentalmente para las cosas lindas y no tan lindas que trae la masiva exposición. Eso lo tengo claro. Pero no tuve tantos, gracias a Dios", cerró Paroldi feliz por la experiencia vivida.