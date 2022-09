Vuelve Mirtha Legrand a sus cenas con famosos

Este próximo sábado y luego de más de dos años de ausencia, vuelve Mirtha Legrand a la pantalla del Trece.

El coronavirus y los cuidados especiales a la conductora más, la pérdida de sus dos hermanos sumieron en la tristeza a Legrand.

Luego los asuntos burocráticos y falta de punto de acuerdo entre su nieto, Nacho Viale y la gerencia del canal del solcito dilataronla vuelta. Finalmente todo terminó y este fin de semana "La diva de los almuerzos" regresa a la televisión argentina.

Nuevamente Mirtha tendrá el formato de "La Noche de MIrtha" y su nieta Juana se encargará de los domingos al medio día.

Para este fin de semana y, según la información de Pampito, la producción de Legrand ya está trabajando para un regreso único: "Todavía no se sabe quiénes van a estar en la primera mesa. Según la información que llega Laurita Fernández ya aceptó grabar el viernes al igual que Jorge Lanata, sin embargo confirma que por ahora, el ex presidente Mauricio Macri no va a participar de las grabaciones como se venía rumoreando”, comentó el cronista.

Otro dato de color del regreso de las damas al Trece es que cualquier fanático del ciclo puede responder una convocatoria en las redes sociales para ir y comer con la diva.