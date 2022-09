Quién es la Máscara: Ricardo Mollo, como dinosaurio, cautivó con su canción romántica

Este jueves, Nataia Oreiro al frente del nuevo reality de Telefe, "Quién es la Máscara?", vivió una noche muy especial al descubrir al personaje eliminado y quitarle la máscara.

Como es habitual en el programa de formato internacional, los participantes van quedando eliminados por decisión del jurado, formado por Wanda Nara, Karina La Princesita, Lizy Tagliani y Roberto Moldavsky, en primer lugar y luego por la votación del público presente en el estudio.

El dinosaurio "Saurio" interpretó el bolero "Contigo a la distancia" y se ganó el corazón de todos. A medida que pasaba la canción, la ex de El Polaco aseguró que sabía de quién se trataba y, al final del tema no dudó en lanzarlo convencida: "Esa voz es de Ricardo Mollo", dijo para sorpresa de todos.

Por su parte Natalia Oreiro, quien no conoce la identidad de los participantes se mostró conmocionada y sorprendida luego de la performance: "A mí me bajó la presión, qué bien que estuviste, me encantó".

Finalmente, Saurio fue el más votado para dejar el certamen y al momento de quitarse la máscara, el líder de Divididos sorprendió a todos.

Luego de un beso y un abrazo, la conductora expresó: “Cuando nosotros éramos amigos, obvio que él me encantaba y charlábamos un montón. Evidentemente, un día se dio cuenta de que yo estaba muerta por él y me dejó en la puerta de casa un sobre con un CD que tenía esta canción: Contigo en la distancia”, relató la uruguaya.