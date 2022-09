"Sin tanga": el ajustado vestido que Florencia Peña usó en televisión

Feliz por haber recuperado sus cuenta de Instagram por la censura de la plataforma, Florencia Peña comparte contenidos variados y mucho más cuidados que los anteriores.

Activa en televisión, teatro y cine, la futura esposa de Ramiro Ponce de León, también se dedica a su galería de la plataforma para adultos "Divas Play" en donde, sin censura comparte su cuerpo y sus fantasías.

A través de su cuenta de Instagram la rubia compartió una foto con el popular elenco de la comedia de Telefé y expresó: "Selfie familiar ?? Elenco completo ?? Arrancamos!!!", dijo Peña con la incorporación de Jorgelina Aruzzi el reemplazo de Erica Rivas.

Como no podía faltar, la conductora de América eligió un look de lycra en donde no pudo usar ropa interior: "Lunes sin tanga", escribió Flor en su publicación la que ganó cientos de miles de likes y comentarios muy osados por el look.