¿Embarazados?: Flor Vigna y Luciano Castro estarían esperando un hijo

Luego de deslumbrar con su belleza y talento como telonera de Mau & Ricky, Flor Vigna prepara sus bolsos para partir de gira y reencontrarse con su público de todo el país.

La novia de Luciano Castro disfruta de su gran momento personal y profesional y, en las últimas horas el rumor de un embarazo comenzó a circular en torno a los mediáticos.

Sin rodeos, muchos seguidores de la conductora de "El último pasajero" (Telefé) preguntaron sin filtro si se venía un heredero de los queridos actores.

"¿Estás embarazada?" le dijeron sus seguidores y algunos cronistas en un encuentro con la cantante.

Sin problemas y muy simpática como siempre, Vigna comentó: "La mayoría de las veces inventan para hacer un programa, no crean todo lo que dicen", expresó.

Luego sin dudarlo, Flor aclaró: "Igual, algún día me encantaría tener un bebé así, por ahora, no!", manifestó la ex de Nico Occhiato en una historia de sus redes.