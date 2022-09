VIDEO: en microbikini, Romina Malaspina bailó desde Miami

Sin demora y siempre a bordo de un avión, Romina Malaspina pasa sus días mezclando trabajo, música, amigos y placer.

Amante de los lujos, la ex Gran Hermano, se instaló en Miami y, como era de esperar, mostró su piel con jugados looks.

La nueva DJ, también se animó a un challenge al ritmo de la música de Rosalía y apenas usando una microbikini celeste con un short de jean blanco, la rubia movió las caderas para locura de sus seguidores.

Para cerrar el día, Malaspina respondió preguntas de sus más de 2.5 millones de seguidores y dijo de su destino preferido: "Lo que más me gusta es la energía de la gente, el clima, las playas. En Miami no hay nada que no me guste, me encanta esta ciudad, es perfecta, está todo limpio", cerró la modelo.