Infiel: Charlotte Caniggia se vinculó con el amigo de su novio

Si bien siempre se reconoció como una mujer amante de la vida en pareja, Charlotte Caniggia rompió con su novio Roberto Storino en una llamativa situación.

En las redes sociales, la hermana de Alex intenta cuidar su vida personal y, en los últimos años, apenas compartió algunas fotos con su pareja a quien llama cariñosamente Robert.

Ahora, según las panelistas de "LAM" (América), la influencer habría terminado su relación de acuerdo a la primicia de Juan Etchegoyen en medio de rumores de infidelidad por parte de la ex participante de "MasterChef Celebrity".

Luego de tres años de relación, Charlotte abría caído en los brazos de otro hombre según el periodista de Mitre Live: "Ella no es de dar notas ni aparecer públicamente, de hecho de su noviazgo no se supo mucho detalle, pero hoy puedo dar fe que la ruptura es definitiva y es escandalosa porque habría terceros en discordia. Él se enteró que ella estaba teniendo una aventura y se pudrió todo, ella le fue infiel aparentemente porque las cosas estaban desgastadas con su ahora ex...Él entró su casa y la vio a ella con otro, la agarró infraganti con su mejor amigo, llamado Ian”., detalló el cronista.

Por si esto no fuera poco, Caniggia y Storino también están en una complicada situación inmobiliaria al no pagar una casa que ocupan en Tigre. Según Estefi Berardi, los novios continúan “atrincherados” y no se quieren ir de ahí: "La casa la habría alquilado él, pero ella vive ahí. Esto sería en el barrio Los Ceibos de Tigre. La dueña no los soporta más, quiere que se vayan. No están pagando el alquiler. La seguridad dice que están hartos de los gritos, de los papelones, le inundaron el jardín. Quiere que se vayan pero no logran sacarlos”, cerró la panelista.