Fernando Burlando habría abandonado a Barby Franco

Barby Franco vive un gran momento personal por estar viviendo el sexto mes de su embarazo, fruto de su relación con Fernando Burlando, el mediático abogado de las estrellas.

Como parte de "La Noche del Domingo" (América), la morocha no duda en mostrar su creciente pancita con osados looks que, desde vestuario, no dudan en modificar para la joven modelo.

En las últimas horas, un rumor de crisis en la pareja comenzó a circular con fuerza, al conocerse el dato que Burlando habría dejado la casa que comparte con Franco para instalarse en un hotel.

Como era de esperarse, un seguidor de Barby no se quedó de brazos cruzados y son dudarlo lanzó: "Dicen que Burlando te dejó y que ahora vive en un hotel...", expresó el seguidor en Instagram.

Finalmente y para tranquilidad de todos los fanáticos de la pareja Franco respondió: "Se fue a un reality que solo dura 15 días... Está feliz, ojalá lo gane. Soy partidaria de que la vida es una sola y hay que hacer lo que a uno lo haga feliz".

Fernando Burlando será parte del nuevo reality de Telefé, "The Challenge" conducido por Marley que dura solo 18 días y la competencia pone a prueba la resistencia de los famosos participantes.