En microbikini, una ex Gran Hermano disfrutó de una moto de agua

Recién llegada de Miami en donde estuvo haciendo algunas producciones de fotos y disfrutando de la noche, Romina Malaspina sigue activa en sus redes sociales y no deja de sorprender a sus seguidores.

La rubia, ex participante de Gran Hermano, ya no estaría sola porque su corazón ya tiene dueño aunque no se conoce la identidad del joven.

Siempre sensual y dueña de unas curvas impresionantes, Malaspina se animó al mar a bordo de una moto de agua. Para la ocasión, la modelo eligió una microbikini que se unía con lazos en su cuerpo.

En la noche porteña, la también conductora asistió a una fiesta y luciendo un vestido largo en color rosa, que completó con orejitas de conejo.