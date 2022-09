Charlotte Caniggia fue la nueva eliminada de "Quién es la Máscara?".

Este domingo y para sorpresa de todos, Charlotte Caniggia fue la última eliminada del reality conducido por Natalia Oreiro, "Quién es la Máscara?" en el personaje de Luna quien tuvo una excelente participación.

La hermana de Alex, cantó muy bien y, por su excelente pronunciación en los temas en inglés, fue descubierta por Karina La Princesita quien, desde el primer momento, sospechó de la modelo.

Un poco triste por su salida del programa, Charlotte agradeció la convocatoria y contó lo bien que la pasó en el llamativo ciclo.

Muy sensual e innovadora, la hija de Mariana Nannis cambió su look y lo compartió en sus redes sociales: "Me acabo de hacer un super cambio de look con mi amigo @leoleivapeluqueria Extensiones de pelo @cortinasdecabellogustavo Les gusta este cambio de look?".

Por si esto fuera poco, Caniggia fue sorprendida por un seguidor al sacar plata de su escote en pleno centro de Buenos Aires. Divertida por la imagen, la influencer compartió la imagen en sus redes sociales.