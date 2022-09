Tamara Baéz aseguró que Wanda Nara hace meses que busca a L-Gante

Desde hace algunas semanas, la supuesta relación entre Wanda Nara y L-Gante da que hablar y molesta a varios personajes relacionados con los mediáticos.

Una de ellas es Tamara Báez quien, si bien confirmó que está separado de la rubia, al parecer fue buscando vía redes por la ex de Mauro Icardi desde hacía tiempo.

En un intercambio con sus seguidores, Báez contestó algunas preguntas en donde no se quedó callada: "¿Hace cuánto estás separada?", le consultaron y ella señaló: "Supuestamente dos meses".

Luego, para sumar información, Tamara compartió un polémico chat con su ex. "Porque si estamos separados, hace una semana pasó esto cuando me quise ver con un chico. Por ahí va mi enojo en el comentario del vivo. Y otra porque ella (Wanda Nara) lo busca desde que estábamos juntos. Entonces, si lo vas a entretener, entretenelo bien y que a mí no me haga pasar estas cosas", escribió la madre de Jamaica sobre la captura, informó el portal Pronto.