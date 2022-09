Tamara Baez pide una enorme cifra para hablar de su relación con L-Gante

L-Gante confirmó que hace dos meses terminó su relación con Tamara Báez. Pero ella al parecer no está de acuerdo con ello. Ante los dichos que hacen circular en redes sociales, muchos programas la solicitaron para entrevistas. Sin embargo, ella pide una enorme cifra para dar a conocer su situación actual.

En medio del escándalo que también involucra a Wanda Nara, por un supuesto romance con el cantante, Ángel de Brito reveló a través de su cuenta personal de Twitter la supuesta cifra que Tamara pide para hablar sobre su separación. La producción de #LAM se habría contactado con la representante de Báez para coordinar una entrevista.

En el chat revelado, se puede leer: “Tiene que ser bueno el pago, si no no hay manera de negociar. tiene que ser mega tentador, de lo contrario es un no rotundo”. Además, señala “Esta chica tiene muchísima llegada y no quiere dar que hablar a nadie”. Siguiendo la conversación la productora le consulta: “Por eso, pero cuánto pide?”. Lo más insólito fue respuesta que dejó sin palabras a todos: “Por menos de usd 5.000 no va a dar notas”.