¡Bomba sensual! Boca abajo, Cecilia Oviedo disfruta septiembre

Desde hace unos días, Cecilia Oviedo volvió a aparecer en los medios, luego de que Estefi Beradi, panelista de "LAM" (América) confirmaba que la seguía en las redes sociales y que, llamativamente la rubia, jamás fue censurada más allá de sus jugadísimas fotos.

Al borde la desnudez total, la ex novia de la Hiena Barrios, comparte su rutina en un exclusivo piso de Puerto Madero en donde no duda en dejar su belleza a la vista.

La mujer de 41 años, hace un tiempo comentó en Paparazzi el difícil momento que tuvo que vivir luego de la muerte de su padre: "Falleció mi papá, después de once meses de enfermedad re intensos. Uno no está preparado para todo esto, entonces deja de lado todo, hasta el trabajo. Incluso, en su último tiempo, me dediqué solamente a él. Después de que falleció mi padre de cáncer de pulmón, me quise ir a Córdoba unos días para relajar un poco, y al regreso entraron a robar a mi casa", aseguró.

Luego agregó: "Ahora estoy viviendo en Puerto Madero, que es súper seguro. El robo no sé si fue al azar o me estaban esperando a mí, fue todo muy raro… Gracias a mi papá, como soy única hija, hoy puedo tener una calidad de vida mejor. Al ser la única heredera me quedó todo".

Feliz por su actualidad, la mujer dueña un cuerpo exuberante posó este sábado boca abajo, sobre una hamaca y no dudó en asegurar: "SEPTIEMBRE".