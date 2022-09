Desde las redes de Telefe, Emilia Soler invitó al gran show de "La Voz Argentina"

Sin lugar a dudas, esta semana fue especial en la vida de Emilia Soler quien, apoyada por el público, logró ser una de las elegidas para seguir en "La Voz Argentina" dentro del team de Lali Espósito.

Activa en sus redes sociales, la artistas agradeció el apoyo y contó que transita uno de los momentos más importantes de su vida. También recordó a la participante del 2021, Magdalena Cullen que fue una de las favoritas del público: "Veía a Magui y me movió tanto por adentro, me hizo llorar a mí y a mi familia porque de eso se trata ser artista... y de repente me están escribiendo personas y me dicen que sintieron eso que yo sentí con ella el año pasado", aseguró.

Después agregó: "De verdad quería agradecer los mensajes que me están llegando... lo único que tengo para decir es que el gracias me queda chico", expresó Soler en sus historia de Instagram.

Luego, desde la cuenta oficial del canal de las pelotas, Emilia junto a Tomás Sagués contestaron algunas preguntas desde el Arena Movistar en los ensayos previos al gran show del 10 de septiembre.