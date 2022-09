En encaje blanco, Silvina Luna dio una noticia muy importante

Dedicada a la espiritualidad y al cuidado de su salud y su cuerpo, Silvina Luna no deja de sorprender en sus plataformas sociales, sobre todo en la dedicada a adultos, Divas Play.

La ex Gran Hermano, ahora dio una noticia inesperada que alegró a su círculo íntimo y a sus fanáticos. En contacto con Infobae, la rosarina comentó: "En este último tiempo, se me despertó un deseo muy grande", aseguró la mediática pero aclaró que debería subrogar un vientre por su afectada salud.

"Después de la insuficiencia renal, no podría llevarlo yo misma, así que tendría que subrogar un vientre... Estoy viendo la posibilidad, tengo poquitos óvulos de cuando era más chica. Quiero darle forma a este deseo", comentó la modelo.

"Quiero ser mama soltera, me la voy a jugar, depende de tantas osas y de tantos factores, pero de alguna forma lo voy a hacer", explicó Luna y agregó: "Por qué no estar solo, es una elección, en algún momento de mi vida fui muy noviera y, en estos últimos años, decidí transitarlos sin compañero; no estoy para cualquier tipo de relación o persona".

Feliz por su momento especial, Silvina posó en ropa interior de encaje blanco para felicidad de sus seguidores en redes sociales que no dudaron en darle el apoyo en tan importante decisión.