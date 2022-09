Florencia Peña: "A veces me visto. Sólo a veces"

Nadie puede negar que Florencia Peña es una activa militante y seguidora de Cristina Fernández de Kircher. La conductora de América, acompañó varias veces a la vicepresidente en sus decisiones y lanzamientos.

En las últimas horas y por el intento de magnicidio contra la funcionaria, Peña usó sus redes sociales y no dudó en asegurar: "Qué locura absolutamente todo, siento más que nunca que este es un momento, es una oportunidad para que reflexionemos para adentro y pensar cómo queremos vivir la vida como sociedad y como individuos. El que piense distinto no es el enemigo... no podemos llegar a la violencia, nada bueno puede salir desde el maltrato, desde la agresión...", comentó en un extenso reel que compartió en sus dos cuentas de Instagram.

También, la rubia compartió las fotos que, revista Gente, tomó para su última entrevista. En las imágenes, la actriz usó un sensual look tejido que dejó a la vista sus piernas y escote.

Divertida y, a la vez, provocativa, Peña aseguró: "A veces me visto. Sólo a veces ??". Como era de esperarse, el posteo ganó miles de "likes" y mensajes de amor y admiración a la mediática.