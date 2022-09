Aún de vacaciones, Barby Silenzi entrenó con un sensual look

Aún censurada en su cuenta principal en Instagram, Barby Silenzi no se hace demasiado problema y sigue disfrutando de su vida.

Luego de una crisis con El Polaco, la también bailarina, decidió descansar y, para ello eligieron Jamaica como su destino.

Entre arena, palmeras y agua, la mediática quien forma parte de Divas Play, compartió una extenuante sesión en el gimnasio y dejó a la vista un tremendo escote producto de sensual outfit confeccionado en lycra negra.

Para no perder la costumbre, la ex participante del "Bailando", anunció una nueva galería en el sitio para adultos, pero no adelantó nada sobre lo que se puede ver por 15 dólares de suscripción: "No sabes lo que hay acá?? Entrá!!!!", alentó Silenzi despertando intriga entre sus seguidores.