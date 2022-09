La emoción de Emilia Soler en un momento decisivo

Sigue avanzando el programa ‘La Voz Argentina’ (Telefe), pero no todos los sanjuaninos que eran parte de la edición del 2022. La única competidora de la provincia es Emilia Soler, que en la gala de este martes se presentará por un lugar en los cuartos de final del certamen. Por eso en Banda Ancha pasó la joven que brilla a cada presentación y cosecha aplausos y elogios del público y los coach.

En la víspera de una noche clave para su carrera, Emilia contó que no puede creer lo que está viviendo. ‘Tengo la cabeza en la luna, ahora mismo no puedo creer lo que estoy viviendo. Estar en cuartos de final es demasiado, nunca pensé que podía llegar a esta instancia y los estoy viviendo con mucha felicidad, con muchas ganas de seguir en el programa, pero con muchísimo disfrute’, expresó la artista local.

La sanjuanina aseguró que ya no tiene la presunción en los hombros de las primeras presentaciones. ‘Me digo a mi misma, tenes que seguir, tenes que pasar’, manifestó, a la vez que agregó que ‘si tengo que pasar que pase, y si no tengo que pasar por algo será’, sostuvo tranquila y sonriente.

Emilia describió los dos momentos que vive en cada gala. ‘En los ensayos me pasa que me preocupo porque no me encuentro con la canción y me siento incómoda’, dijo y luego agregó que en las presentaciones en vivo se da cuenta que le da mucha emoción el subirse al escenario y que la gente le grite arengándola. ‘En ese momento siento la adrenalina y el apoyo de la gente. Entonces me siento bien y eso me ayuda a la intencionalidad de la canción’.

La cantante aseguró que lo que se traerá del programa una vez que termine su participación será mucho aprendizaje en el manejo del escenario gracias a Lali, y técnicas vocales gracias a los coach. ‘Siento que este crecimiento se va a mantener’, puntualizó.

‘Nunca tuve la oportunidad de viajar sola y eso no es poca cosa, además hice amigos. Me di cuenta que siendo perseverante nada puede ir mal. La gente cree en mi más de lo que yo pensaba’, manifestó.

Acerca de la comandante de su team, Lali, la artista sanjuanina no escatimó en elogios. Tirándole flores a la reconocida cantante y jurado, la describió como ‘pura disciplina’. Luego añadió: ‘Es puro trabajo, es una chabona quien terminó el programa y se está yendo urgente a tomar un avión para seguir trabajando. Me trasmitió todo lo que hago en el escenario’, expresó.

La única sanjuanina en ‘La Voz Argentina’ confesó que desde un principio sabía que era una gran responsabilidad integrar su team. ‘Yo sentía que para estar en su team había que estar a la altura. Siento que se lo debo a ella’

Por último, Emilia aprovechó la entrevista en Canal 13 para pedirle a la gente que la voten y les contó porque quiere seguir en el programa. ‘Yo quiero seguir en la Voz porque es el sueño que tengo desde que soy chica, y el que me conozca sabe que es así. Nunca tuve otro sueño en la cabeza que no sea el vivir de la música, tengo mucho para mostrar todavía, muchas experiencias por vivir en lo que es la carrera musical, y me gustaría tener la oportunidad de demostrarlo’, cerró.