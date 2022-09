La Voz Argentina: Emilia Soler compite en los cuartos de final

Este martes a la noche, Emilia Soler, la única sanjuanina que sigue en carrera en "La Voz Argentina" (Telefé), será parte de los cuartos camino a la gran final.

Junto a tres artistas, Soler en el team de Lali intentará seguir en el ciclo de formato internacional con el exclusivo apoyo del público que deberá votar en el vivo del programa que comenzará a las 22.30 y en el siguiente link.

A diferencia de las noches anteriores, en la jornada de hoy se presentarán dos teams y, de los cuatro integrantes, solo quedarán dos en carrera.

El programa tiene fecha de final, este 12 de septiembre, para dar lugar a la nueva apuesta del canal de las pelotas "¿Quién es la máscara".

Feliz por el momento que le toca vivir, Emi Soler sumó una alegría más, ya que la mismísima cantante La'Porsha Renae, intérprete de Good Woman, una de las canciones que interpretó la joven nacida en San Juan, se sorprendió con la performance y envió un mensaje a través de Instagram: "Beautiful, I´m honored you sang my song like this, amazing job God Woman" (Hermoso! Me honra que cantaras mi canción así, increíble trabajo, buena mujer").

A través de sus historias de redes, Emi volvió a pedir la colaboración de todos para continuar en este gran sueño que disfruta hoy al máximo. En las últimas horas del lunes, la joven expresó: "Mañana 22.30 cuartos de final. La votación se abrirá cuando empiece el team Lali porque compiten dos equipos. Atención", detalló la artista.