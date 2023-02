Kike Teruel: "Mi misión de cantar ya está"

Finalmente y luego de 30 años de cantar en "Los Nocheros", Kike Teruel salió a confirmar el rumor que Marina Calabró anticipó, hace algunos días, en Radio Mitre.

El reconocido cantante y músico realizó en vivo de Instagram en donde dio los motivos de su decisión, negando conflictos y asegurando que no seguirá una carrera de solista.

El compañero de Rubén Ehizaguirre, Mario Teruel y Álvaro Teruel comenzó diciendo: “Es un lindo momento para mí porque es una decisión personal. Les cuento esto para eliminar especulaciones. Yo estoy bien y me siento bien con la decisión que tomé”.

Luego agregó: “Me voy en un gran momento de mi vida. Es un momento adecuado para hacer esto. El grupo está muy bien, el 2022 fue espectacular. Y estoy bien con los chicos, tengo excelente relación con Mario, Alva y Rubén”.

“Hace rato me quería ir… es como jugar en un equipo y dar pases nada más, no ir al frente, y yo siempre fui de ir al frente”, explicó. “Yo me hice con Los Nocheros, mi voz queda ahí. No voy a seguir como solista, no voy a seguir cantando”, cerró el músico listo para comenzar a compartir momentos con su familia.