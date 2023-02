En medio del escándalo, Wanda Nara incendió las redes sociales

Esta semana, comenzó a circular el rumor de un nuevo romance de Wanda Nara con el jugador senegalés Keita Baldé, quien también estaba en Dubai por cuestiones futbolísticas.

Frente a esta información, Mauro Icardi llamó a la flamante mujer de Baldé para ponerla al tanto de los amantes y asegurar que aún no se divorció de la madre de sus dos hijas menores: “Solo le avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados) desde hace rato. También tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados de Instagram porque mi propia mujer me los mandó”, contó Icardi cuando se hizo pública la noticia.

El repentino viaje a Dubai de Nara, en soledad, llamó la atención de muchos que conocen las rutinas de la mediática, que se mueve con un séquito de personas en cada lugar.

A través de sus redes sociales, la ex rubia contó su viaje y compartió lujosos lugares en donde se relajó y posó muy sensual. Como era de esperar, todo apuntaba a los encuentros de los amantes lejos de sus lugares de residencia.

Sin demora, la mujer de Keita, Simona se encargó de aclarar que él estaba concentrado con su club, acompañado por sus padres y que ella y sus hijos viajarían en las próximas horas.

De regreso en Argentina, Wanda no salió a negar ni confirmar nada sobre esta posible nueva relación y continuó posteando fotos en donde mostró, sin censura, su profundo escote.

Hace horas, la ex de Maxi López, reveló que su viaje tuvo que ver con su línea de cosméticos y la apertura de un negocio en la lujosa ciudad.