Juana Viale rompió con su novio y estaría saliendo con un hombre mayor

Luego de un 2022 con mucho trabajo en la pantalla del Trece, Juana Viale decidió tomarse sus vacaciones y partió hacia Punta del Este para reencontrarse con sus afectos y su novio Agustín Goldenhorn.

Aparentemente afianzada la pareja, esta semana se conoció la ruptura de la relación entre la conductora de la señal del solcito y el joven arquitecto.

La revista Hola fue el medio quien expresó la novedad al decir: "Desde su círculo íntimo aseguran que la pareja está separada desde fines del año pasado", expresaron.

También, en "Socios del Espectáculo", Paula Varela reveló que la actriz ya estaría nuevamente en pareja con una persona mayor: "Nos vamos a meter en la separación porque a mí me llega una información muy certera de que Juanita ya no estaría sola. Hay un nuevo hombre en su vida. Parece que es un nombre que nos podría sorprender mucho a todos. Me dicen que es mucho mayor que ella", contó.

Luego la panelista agregó: "Parece que ella está como muy enamorada. No me quisieron decir el nombre pero sí que, si esto se hace público, va a ser una bomba porque es un hombre más vinculado a lo empresarial".

"Lo que sí me dijeron es que es un hombre grande. En el amor eso no importa pero no es como Goldenhorn que tiene 44 sino un hombre que ronda los sesenta años", cerró Varela.