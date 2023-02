Gran Hermano: el reclamo de Alfa a Camila por usar minifalda

Desde hace un tiempo, la relación entre Camila y Alfa, en "Gran Hermano" (Telefé) comenzó a generar comentarios en las redes sociales y hasta en el dueño de "la casa más famosa del mundo" por la cercanía de los disímiles participantes.

En el confesionario y consultados por Big, los participantes dijeron que son amigos y cercanos, aunque la rubia aseguró no tener intenciones amorosas con el fanático de las bandanas.

Ahora, un comentario del polémico participante sobre un outfit de la joven, generó repercusiones en las redes sociales. Todo ocurrió cuando Cami usó una minifalda de Julieta Poggio: “Tenés el cu… entero al aire directamente. A mí no me gustan esas polleras, la verdad que no. Es mucha más linda una mujer que insinúa, que una que muestra. No es tu talle”, manifestó el participante de 61 años.

“Si, no es mi talle, me la prestó Juli. Bueno Alfa, a mí me gusta, basta, es que no baja más”, contestó la aspirante a cantante, pero Alfa fue por más al decir: “No escuchás nada, no te queda femenino. Tenés todo el cu... al aire y queda horrible”.

“Yo soy femenina igual, me la voy a dejar, me gusta”, retrucó Camila y su compañero para intentar convencerla aseguró: “Yo solo te doy mi opinión, un consejo, hace lo que quieras, no queda femenina caminando con el cu… al aire”. “Basta Alfa”, manifestó la jugadora según el portal Ciudad.

Como era de esperar, las redes sociales no se quedaron de brazos cruzados al manifestar: “Camila apareció con una pollera corta y automáticamente Alfa la empieza a tratar de cualquier cosa menos con respeto. El viejo menos machirulo”, “Alfa tirandola abajo a Camila porque la vio con una pollera corta, faltaba que le diga gato o put... El nivel de psicopateo. El viejo ya la proyecto como novia”, entre otros.

cortaban justo en la discusión de alfa y camilauD83DuDC80 pic.twitter.com/TQVT6ffwih — fff (@palanttt) January 28, 2023

Alfa y Camila xd pic.twitter.com/jt6iQ6lJOA — Margustin Tenisson (@fjgifk) January 28, 2023