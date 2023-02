Romina confesó la culpa que le produjo estar en Gran Hermano

Romina Uhrig confesó que el participar de Gran Hermano le generó por momentos un sentimiento de culpa ya que debió dejar a sus 3 hijas.

En la gala del programa ante el conductor Santiago Del Moro quienes pasaron por la casa contaron los pro y los contra. Cuando le tocó el turno Romina dijo lo suyo. Como dato positivo destacó el estar sola y conocerse a sí misma descubriendo cosas que ni sabía de ella. Dijo que la relación con los demás ocupantes de la casa le enseñó mucho de cada uno de ellos. "A mí me va a dejar un aprendizaje como persona", recalcó.

En cuanto a lo negativo señaló que es estar lejos de sus hijas porque por ejemplo cuando se iba al trabajo podía hacer una videollamada pero en la casa de GH no se puede y eso la aleja de ellas.

En un momento estaba afuera y me sentí como: '¿Qué hago acá? ¿Y mis hijas?'. Me sentí como que estaba perdiendo el tiempo por un momento", reflexionó.

Contó que en varias oportunidades pudo consultar con la psicóloga del reality para plantearle lo que estaba pasando. "Lo bueno es que tenemos psicólogos, hablé con ellos y las chicas, y me hicieron ver otra parte que es lo que yo dije que yo lo hacía por mí, y si lo hago por mí, lo hago por mis hijas. De chica quería disfrutar esto, me tocó a los 35 años y es distinto porque y hoy tengo 3 hijas, y no es fácil... Yo a veces los veo a los chicos y veo cómo disfrutan, y mi cabeza está en otro lado. Pero bueno, yo sé que todo tiene su sacrificio". "Para tus hijas vos debés ser un ejemplo, vos no estás cumpliendo tu sueño solamente, vos estás por ellas también", le respondió Santiago. "Es algo que yo tenía pendiente, lo veo como un crecimiento a nivel personal mío