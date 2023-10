Wanda Nara confirmó que tuvo intimidad con L-Gante

Esta semana, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con un viaje relámpago a Argentina. La mediática dejó sus cosas en Estambul y llegó al país por cuestiones personales y laborales.

Pero antes de todo, la influencer pasó por la casa de L-Gante para saber cómo estaba luego de sus más de cien días detenido y acusado por varios y graves delitos.

Fue la periodista Pilar Smith quien viralizó la foto de la camioneta de Nara en el barrio de Elián y aseguró que los vecinos dijeron que la mujer pasó la noche con el cumbiero.

Hace unos meses atrás, en medio de la separación de Wanda e Icardi, Yanina Latorre aseguró que la nueva pareja tuvo sexo y reveló su fuente.

Con Kenny Palacios en el estudio, la polémica panelista, el participante del Bailando contó novedades de su amiga y del reencuentro con Valenzuela, tema que molestó a Mauro Icardi, también recién llegado al país.

Calificación de amante

Por si esto fuera poco, si bien Wanda negó siempre una relación íntima con L-Gante luego se supo que algo existió entre ellos, más allá de la música, las presencias y el video en la cama.

"Ya sé que no estuviste de acuerdo en nada, como toda la familia, pero si viste a L-Gante. No me invente que ella estaba enamorada y tuvieron sexo como nunca. Me lo dijo Wanda y me autorizó a contarlo en ese momento. Tengo el chat" sostuvo Yanina Latorre.