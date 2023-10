Decepcionado Jorge Rial aseguró que Morena le causa vergüenza

Hace algunos días, la noticia del romance de Morena Rial con un interno de la prisión de Batán sorprendió a todos. La influencer fue captada en el momento que salía de una visita a la que accedió como la concubina de Nicolás González Arévalo quien se encuentra detenido por robo y que pronto estaría por salir en libertad.

Las redes sociales estallaron con la noticia sobre todo en X: "More Rial con nuevo amor tumbero. Él está en el penal de Batan unidad N15. Este fin de semana fue a visitarlo y se negó a fotografías para que no trascienda a los medios. Se lo conoce como EL MATO", habían contado en el Twitter de LAM.

Para calmar los ánimos, el abogado y amigo personal de Morena, Alejandro Cipolla explicó que en realidad se trata de un amigo, pero en las últimas horas se filtraron imágenes que comprometen a la mediática, ya que se la ve muy cerquita de su nueva pareja: "More con su chongo de #Batán. No se llama Nicolás. Se llama Agostino Carriño".

Palabra de padre

Ahora es Jorge Rial quien no se quedó callado y sobre la nueva pareja de su hija aseguró: "El otro día hablé con ella y creo que se va a vivir a Córdoba otra vez. Eso es todo lo que sé. Y después, con respecto a las imágenes, lo lamento mucho", confesó el conductor de Argenzuela al hablar con el notero de Poco Correctos.

Luego sumó: "A mí me da mucha vergüenza verla en esa situación, pero es grande y elige hacia ese lado. No me gustan ese tipo de compañías y yo, en ese sentido, me cuido un poco".

Acerca de su complicada situación, el conductor se refirió al vínculo roto y sobre recomponerlo expresó: "Hoy no es prioridad, hoy es prioridad que estemos todos bien. Cada uno en su mundo. Yo estoy bien en este mundo y ella, calculo, que estará bien en ese mundo, para mí, marginal".

"No me gusta, pero es una elección de ella. Mientras esa marginalidad no me llegue a mí y no me afecte, no hay ningún problema. Ella es grande. Todos tranquilos y todos bien", cerró.